Scuola, concorso Dirigenti Scolastici: Pubblicata la graduatoria con le rettifiche

Scuola – Pubblicata la graduatoria del Concorso Dirigenti Scolastici. Il decreto di approvazione spiega che la graduatoria è stata modificata in autotutela per gli errori materiali segnalati e per apportare le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati.

Ora si passa all’assegnazione della regione, in base alle preferenze espresse dagli interessati, con l’istanza presentata entro il 4 agosto su Istanze Online, nel limite dei posti vacanti in ciascun USR

