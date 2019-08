Sempre più bambini si perdono in spiaggia. Genitori distratti da cellulari

Estate tempo di vacanze e di distrazioni. Ma una disattenzione che può trasformarsi in un vero incubo è quella di perdere il proprio figlio in spiaggia.

A quanto pare questo rischio è in costante aumento, tant’è che in Svezia si è tramutato in una vero e proprio allarme, così da essere rilanciato anche dai media.

La causa principale dell’incremento di questo fenomeno sarebbe dovuta alle distrazioni dei genitori determinate principalmente dall’uso di cellulari e smartphone come riportato dalla SVT News Skåne, in un’inchiesta giornalistica.

I servizi di soccorso affermano che sempre più bambini sono scomparsi sulle spiagge negli ultimi anni.

Un fenomeno – riporta l’inchiesta – che è aumentato negli ultimi anni. Uno dei motivi che contribuiscono al problema è che i genitori sono intenti ad armeggiare il cellulare con la testa sul display, piuttosto che guardare i propri figli. Molti non si rendono conto di quanto accade attorno a sè in un luogo affollato come la spiaggia.

“I servizi di soccorso stanno ora investendo in campagne di informazione -, ha precisato la SVT. Quest’anno è stato pubblicato un annuncio che incoraggerà i genitori a lasciare a casa i loro smartphone quando vanno in spiaggia”.

Un fenomeno che non riguarda solo la Svezia, quello delle distrazioni e le gravi conseguenze determinate dall’uso dei cellulari che distraggono l’attenzione dai propri figli.