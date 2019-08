Fiumicino – Torna sabato 10 agosto “Un’Americana a Fiumicino”, la spettacolare e competitiva sfida serale ad eliminazione. La seconda edizione della gara, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi nell’ambito dei festeggiamenti per la festa della chiesa Santa Maria Porto della Salute, si disputerà su un circuito di circa 600 metri, con partenza alle 20,45 nella splendida cornice del Borgo Valadier di via Torre Clementina a Fiumicino.

Pronti ai nastri amatori e podisti di rilievo per quella che è una delle sfide più acclamate ed entusiasmanti del panorama dell’atletica. L’Americana è una gara a eliminazione nella quale gli atleti si confrontano in un circuito. A ogni giro percorso è previsto uno sprint di circa 200 m con eliminazione dell’ultimo classificato. Il tratto su cui si disputerà la gara è compreso tra via Torre Clementina, all’altezza Chiesa Santa Maria Porto della Salute e largo dei Delfini, dove è fissato il giro di boa della prima volata. Quando rimarranno in corsa soltanto 4 atleti questi si affronteranno in un unico giro lanciato per determinare la classifica finale. L’adrenalina dei podisti in gara coinvolgerà il pubblico rendendolo partecipe di questa sfida emozionante e carica di energia.

La “location” del centro storico di Fiumicino, sperimentata nella prima edizione del 2018, è ideale soprattutto a seguito della recente sistemazione della strada, perché consente allo spettatore di seguire in tranquillità tutta la gara creando il colpo d’occhio della sfida corsa tra due ali di folla.

“L’Americana podistica – spiega il presidente dell’Asd Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – è l’occasione più interessante di promozione dell’atletica leggera e della corsa, in particolare al di fuori delle piste tradizionali; infatti, mentre nella corsa tradizionale su qualsiasi distanza, dai 10 km. alla maratona, gli spettatori vivono e seguono il solo momento di partenza e di arrivo della gara, nell’Americana lo spettacolo è continuo. L’appuntamento di sabato 10 agosto lo sarà in particolare: avremo tre serie in gara; una maschile “master” (atleti di buon livello tecnico ma dai 35 anni in avanti), una gara top femminile, una maschile di atleti top under 35”.

I componenti di ogni serie sono 12 e disputeranno l’ultimo giro i 4 atleti rimasti in gara dopo le varie eliminazioni. Verranno premiati conprodotti CONAD via Tempio della Fortuna, 68 e con prodotti offerti dal Comitato Festa Maria SS.ma Assunta i primi tre di ogni serie. Ogni atleta sarà riconoscibile con pettorale e anche dorsale personalizzato con nome e numero in modo da essere immediatamente identificato dai giudici a ogni passaggio e conseguente eliminazione.

L’invito è di recarsi ad assistere numerosi con le proprie famiglie, e soprattutto con i propri figli! Spettacolo e divertimento sono assicurati.

(Il Faro online)