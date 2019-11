Aggredisce l’addetta alle pulizie al Goretti di Latina, arrestata donna senza fissa dimora

Latina – Nella mattinata di ieri alle 10.00 circa, militari del Nor sezione radiomobile di Latina, intervenivano presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti traendo in arresto, nella flagranza dei reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, una donna 28enne, di origine nigeriana, in Italia senza fissa dimora, richiedente asilo.

Nella circostanza, la stessa, recatasi presso la predetta struttura, aggrediva immotivatamente un’impiegata con mansioni di addetta al servizio pulizie, percuotendole violentemente il capo contro un sostegno in ferro nonché colpendola ripetutamente con pugni al capo.

I militari, prontamente intervenuti, riuscivano ad interrompere l’aggressione in atto, bloccando la donna che opponeva energica resistenza all’azione degli stessi. La vittima veniva visitata presso il citato ospedale e dimessa con una prognosi di 30 gg. L’arrestata dovrà essere giudicata con rito direttissimo.