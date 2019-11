Cedole librarie, approvato l’elenco delle rivendite di Latina accreditate

Latina – È stato approvato l’elenco delle librerie autorizzate dal Comune di Latina alla fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l’anno scolastico 2019/2020.

Come annunciato nel maggio scorso, alla procedura di accreditamento hanno potuto partecipare solo le rivendite che non hanno al loro interno slot machine e videopoker o che comunque non distribuiscono lotterie e giochi a premi in denaro, in attuazione del Regolamento comunale delle sale giochi e giochi leciti per il contrasto e la prevenzione del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) approvato con D.C. n. 24 del 18 maggio 2017.

A partire dal prossimo 20 agosto le famiglie potranno dunque recarsi in una delle librerie accreditate, comunicare nome e cognome, scuola e classe frequentata dall’alunno, ritirare i libri di testo e firmare la ricevuta. Il genitore del bambino per il quale è stato richiesto il trasferimento, potrà farsi consegnare i testi adottati dalla scuola di nuova appartenenza, rilasciando dichiarazione sulla ricevuta. In ogni caso, a ciascun alunno sarà consegnata una sola adozione per anno scolastico.

Le librerie verificheranno la presenza del nominativo in anagrafica (in caso di omonimia verrà richiesta la data di nascita) accedendo al portale Planet School. In caso di nominativo non presente in anagrafica, sarà cura dell’esercente inviare un’email all’indirizzo scuolaculturasport@comune.latina.it con nome e cognome, scuola e classe frequentata dall’alunno.

L’elenco delle librerie accreditate per l’anno scolastico 2019/2020 è consultabile online sul sito del Comune e comunque è stato già inviato alle scuole del capoluogo con invito a divulgarlo alle famiglie. Nei prossimi giorni, inoltre, un incaricato del Comune consegnerà alle librerie accreditate la vetrofania “Libro Aperto” che dovrà essere esposta in modo visibile nel punto vendita.

“Dal 20 agosto – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti – ogni famiglia potrà ottenere i libri di testo scolastici della primaria semplicemente recandosi nelle librerie accreditate e fornendo nome e cognome del bimbo o della bimba che va a scuola. Dalll’anno scorso, infatti, abbiamo completamente informatizzato il sistema di distribuzione dei testi, le cosiddette “cedole”.

Quest’anno poi abbiamo inserito una nuova attenzione: i libri per i nostri bambini non saranno più distribuiti in rivendite che hanno al loro interno videopoker o macchine simili che, seppur leciti, sono un mezzo con il quale le famiglie rovinano la loro vita. Prendersi cura dei più piccoli vuol dire migliorare i servizi e inserirli in un contesto sano. L’hashtag #primalepersone non è solo uno slogan. E oggi continuiamo a dire con energia, #primaibambini”.