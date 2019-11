Il Libro “Cuore, mani e mente. Cucina gourmet, vegana e di tradizione” è un viaggio tra le prelibatezze più richieste, elaborate dalle sapienti mani dello chef Franco Marino.

Le bontà della tradizione, il meglio della cucina italiana dalle sapienti mani di chi, con grande passione, è in grado di realizzare pietanze ricche di gusto. Le ricette e le tipicità della cucina nostrana.

Tante le ricette in cui non mancano i prodotti più amati da Franco Marino: la mozzarella di bufala, il pomodoro, il pesce e l’olio extravergine di oliva del Cilento.

“Appartengo ad un popolo con un ricco patrimonio culinario che riporto nel presente con nuove tecniche di cottura e conservazione. – spiega lo chef – La mia è una cucina creativo-mediterranea e fusion, con al centro il rispetto delle materie prime e della stagionalità dei prodotti”.

La passione per la cucina accompagna Marino fin da quando era ancora un bambino e muoveva i primi passi in cucina, accanto alla nonna che ai fornelli preparava piatti della tradizione campana. Incoraggiato dal padre, dopo aver frequentato la scuola alberghiera della sua città, ha iniziato a lavorare in vari posti d’Italia e all’estero, per approfondire la conoscenza anche di altre tipologie di cucina.

Franco Marino, poco più che trentenne è una figura del panorama gastronomico italiano, molto interessante perchè multitask: Executive Chef, pasticcere, personal Chef, docente e consulente in ambito gastronomico.

E’ conosciuto ai più per la sua partecipazione a noti programmi Tv, come “La prova del cuoco”.

Tappe importanti della sua giovane carriera lo vedono spesso in ristoranti 5 stelle lusso, ristoranti stellati, tra cui il Quisisana Palace di Siena, Le Trabe di Salerno, il Patriarca di Chiusi e Sirenuse di Positano.

