Ferragosto a Fiumicino, tre giorni di festa in centro: ecco il programma

Fiumicino – In occasione della Festa Patronale Maria Santissima Assunta per tre giorni in via di Torre Clementina si festeggerà con musica di qualità e tanta comicità. Dal 13 al 15 agosto “Fiumicino Estate” infatti animerà il Ferragosto con tre appuntamenti da non perdere.

Si comincia martedì 13 agosto alle 21.30 con il concerto del gruppo Acquaforte “Mi ritorni in mente… Lucio Battisti”, con tutte le cover di uno tra i più grandi cantautori italiani.

Si prosegue mercoledì 14 agosto con la irresistibile comicità dei Fuori Sync, sempre alle 21.30.

Infine giovedì 15, giorno di Ferragosto, in via di Torre Clementina si ballerà alle 21.30 con la musica della tradizione popolare nel concerto di Enrico Capuano e della Tammurriata Rock.

Si ricorda che lo spettacolo del 15 agosto in via di Torre Clementina sarà preceduto a partire dalle 17 dalle celebrazioni religiose per la Festa dell’Assunta di Fiumicino.

In particolare dalla tradizionale processione a mare di Ferragosto, che dalla parrocchia S. Maria Porto della Salute, porterà la statua della Madonna a bordo di un peschereccio, accompagnata da decine di natanti e dalle motovedette della Capitaneria di porto e delle altre forze dell’ordine. L’imbarcazione uscirà dal porto canale fino a raggiungere l’altezza della foce del Tevere, dove sarà gettata la corona di alloro per i caduti in mare militari e civili.

Via di Torre Clementina in questi giorni sarà inoltre arricchita da numerosi stand commerciali e gastronomici.

(Il Faro online)