Ferragosto ad Anzio con grandi eventi: ecco il programma

Anzio – Nel programma di AnzioEstateBlu2019, insieme ai concerti ed agli spettacoli teatrali, nel nuovo teatro all’aperto di Villa Adele ed allo Stadio del Baseball di Anzio, l’Amministrazione De Angelis ha pianificato anche grandi eventi, ad ingresso libero: dopo il sold out dei Pink Floyd Legend, con la “Roger Waters Night” e di Arisa, con “Una nuova Rosalba in Città”, lunedì 12 agosto, al teatro all’aperto di Villa Adele, alle ore 21.00, sarà la volta di Rodolfo Laganà con il suo “Toro Sedato”, con ingresso gratuito nella nuova arena di Anzio.

“Partendo dalla constatazione che l’espressione – fare l’indiano – è nata perchè gli indiani rimanevano indifferenti quando interrogati dai conquistatori Americani, non comprendendone la lingua, lo show di Laganà esplorerà le motivazioni del fenomeno per il motivo opposto. E’ proprio quando abbiamo capito bene che facciamo finta de non capì. Rodolfo Laganà, ad Anzio, porta in scena, alla sua maniera, proprio la filosofia del fare finta di non capire per superare le difficoltà di tutti i giorni. Quale Italiano, lavativo per vocazione e antica storia, non ha mai fatto almeno una volta l’Indiano? Ecco allora Toro Sedato, indiano romano, capostipite dell’arte del fare l’indiano”.

Martedì 13 agosto, in Piazzale Lido delle Sirene, dalle ore 21.00, doppio appuntamento con il cabaret di Alberto Caiazza da Colorado e con il concerto dei Canta e Gira.

L’arrivo del Ferragosto in Piazza è previsto per mercoledì 14 agosto, a Lavinio Mare, con la Pro Loco di Lavinio che, in positiva collaborazione con l’Assessorato al Turismo ed allo Spettacolo del Comune di Anzio, alle ore 21.00, ha organizzato la serata evento, con la performance di Max Cavallari dei Fichi d’India e con il concerto della Melody Orchestra Spettacolo.

“Il 14 agosto, – afferma l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – i cittadini ed i turisti potranno scegliere come accogliere il ferragosto anziate: allo Stadio del Baseball di Anzio il grande concerto di Antonello Venditti mentre, in Piazza Lavinia, insieme alla Pro Loco, è stata organizzata una serata spettacolo, ad ingresso libero, con cabaret e musica dal vivo. Insieme a tanti eventi in teatro, come Amministrazione, nel corso dell’estate del sold out e dell’affluenza turistica record, abbiamo pianificato diversi eventi gratuiti: dai Pink Floyd Legend ad Arisa, da Laganà a Terra Mia, dai taxi 109 ad Anellino con la serata Beatles e Battisti, – conclude l’Assessore Salsedo – dallo spettacolo a Lido delle Sirene del 13 agosto al grande evento del 14 in Piazza Lavina, organizzato grazie all’ottimo lavoro della Pro Loco di Lavinio”.

Giovedì 15 agosto, in Piazza Garibaldi, dalle ore 21.00, è prevista la serata spettacolo “Terra Mia”, organizzata dalla Sophy Arte Musica, con tarantelle, pizziche e tammurriate, per vivere e partecipare ad un’indimenticabile serata all’insegna della tradizione folcloristica dell’Italia del sud.

L’Ensemble Megaride, protagonista il 15 agosto, in Piazza Garibaldi, da anni svolge una ricerca approfondita, su tutta la musica tradizionale, folcloristica e popolare. Il gruppo ha rappresentato l’Italia in vari Festival Internazionali e presso le Ambasciate italiane nel mondo. Tredici bravissimi musicisti accompagneranno la coinvolgente serata del Ferragosto anziate: Sergio Trojse chitarra, Silvano Boschin bouzouki organetto, tammorre e voce, Loredana Terrezza flauti, Angelo Abbruzzetti bouzouki, chitarra folk, Alfredo Trojse basso acustico, Pietro Marroni mandolino, Gabriele Falcone chitarra, Valeria Drago percussioni, Marilena Serafini liuto cantabile, Antonella Serafini violino, Maria Ausilia D’Antona voce e mandola, Maria Assunta Recalina voce e percussioni, Francesca Iannone voce. Le coreografie e le danze sono affidate a Simona Retrosi (Scuola Dance Point di Nettuno, diretta da Simona e Lilia Retrosi).

Al termine della serata evento Terra Mia, il 15 agosto, alle 23.45, un grandioso spettacolo pirotecnico, sul Porto, celebrerà il caldo Ferragosto anziate.