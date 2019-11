Ialongo: “Sulla Roma- Latina occorre fare squadra”

Latina – “Il progetto dell’autostrada Roma-Latina non può essere abbandonato. Tutti gli enti coinvolti (Comuni e Regione in particolare) devono mobilitarsi nei confronti del Ministero delle Infrastrutture per non perdere questa storica occasione.

Preoccupa – fa sapere, in una nota il consigliere di Forza Italia Giorgio Ialongo – come questo territorio venga costantemente penalizzato da scelte incomprensibili: la gara va bandita subito, e ciascuno dovrà fare la sua parte: penso che il sindaco di Latina debba fare capire al Ministero che la comunità del capoluogo vuole l’infrastruttura, lo stesso faccia Zingaretti scrivendo a Toninelli, perché il Lazio non può può permettersi di perdere un corridoio infrastrutturale strategico come l’autostrada e la bretella Cisterna-Valmontone.

La volontà politica – conclude la nota – va espressa in ogni momento, non possiamo abbassare la guardia”.

(Il Faro on line)