Moda e solidarietà in Piazza Garibaldi per la tredicesima edizione di “Anzio in Passerella”

Anzio – Nella stagione dei record per l’affluenza turistica anziate, sabato 10 agosto, alle 21.30, in Piazza Garibaldi, la Città di Anzio protagonista assoluta del litorale romano con la tredicesima edizione di “Anzio in Passerella“, con la regia di Roberta De Angelis.

Moda, spettacolo e soprattutto solidarietà, in favore della Casa Famiglia La Coccinella, sul palco di Piazza Garibaldi con l’attrice anziate, Sara Santostasi, che condurrà la serata evento che vedrà sfilare modelle/i di Anzio, con le ultime tendenze autunno-inverno presentate dai negozi della Città di Nerone.

Spazio anche “all’arte dei capelli”, con le acconciature dell’Arte e Stile di Alviero e Marina e alle collezioni moda di Luisa Lubrano Atelier Sposa, Briciole di Rossella 0-16, Matisia Boutique, Saxon, Play Off ed Oneline.

“Si tratta di un evento che vedrà in campo le eccellenze del nostro territorio, – afferma l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo – al quale abbiamo contribuito, con la fornitura di alcuni servizi, per testimoniare la nostra vicinanza a tante realtà di Anzio ed alla Casa Famiglia La Coccinella”.