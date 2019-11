Tiromancino in Tour approda a Santa Marinella

Tra i più grandi successi e le nuove avventure musicali, il tour dei Tiromancino è partito con il botto e la band, guidata dalla straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, annuncia le nuove tappe live.

Dopo Senigallia, Roma, Pavia e Cattolica, i Tiromancino continuano a regalare al grande pubblico i loro spettacoli imperdibili, ricchi dei più grandi successi e di sorprese e il 20 agosto approderanno al Castello di Santa Severa di Santa Marinella.

I concerti sono stati la prima occasione per poter ascoltare il nuovo singolo, Vento del Sud, un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, label con la quale in passato hanno realizzato album molto amati come La Descrizione Di Un Attimo, In Continuo Movimento e Illusioni Parallele.

Il video, con la regia stessa di Federico Zampaglione, è stato girato in Puglia, più precisamente a Mottola nella provincia di Taranto, un posto caro all’artista romano che proprio lì ha trovato un buen ritiro lontano dalla frenesia della capitale, un luogo baciato da quel “Vento del sud” che Zampaglione canta nel suo nuovo inedito dove tornare a godere delle cose semplici e della compagnia delle persone amate.

Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati da Fabrizio Mandolini al sassofono e, ancora una volta, dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov.

I Tiromancino nascono nel 1989 e, con le loro sonorità unica e sperimentali, diventano negli anni ’90 una delle band di riferimento nella scena musicale indie. Nel 2000 il grande successo di La Descrizione Di Un Attimo li consacra ufficialmente e, alla guida del leader storico Federico Zampaglione, pubblicano altri otto album, collezionando dischi di platino e dando vita a veri e propri classici della musica italiana.

Anche l’attività live è costante e la band si è esibita nel corso degli anni in migliaia di concerti in teatri, arene, palazzetti e festival. Tra i molti premi vinti per i loro testi e musiche, si annoverano anche quelli per i videoclip, spesso diretti da Zampaglione, che hanno superato nel tempo 70 milioni di visualizzazioni.

Federico dal 2007, infatti, è anche regista e sceneggiatore, ha scritto e diretto Nero Bifamiliare, Shadow e Tulpa. Shadow in particolare è l’horror italiano più venduto al mondo degli ultimi 20 anni e grazie a questo film, Zampaglione è stato definito the new Dario Argento.

Nel 2017 Federico ha pubblicato anche il suo primo romanzo, Dove Tutto è a Metà (Mondadori), scritto a quattro mani con Giacomo Genisi. Nel 2018 viene pubblicata una nuova versione del brano Due destini, cantata in duetto con Alessandra Amoroso, che anticipa l’uscita del nuovo album Fino a Qui, contenente 14 delle canzoni più significative del gruppo, riarrangiate e reinterpretate insieme ai più importanti artisti del panorama della musica italiana tra cui Jovanotti, Tiziano Ferro, Elisa e Biagio Antonacci. I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone. RTL 102.5 è media partner del tour