Ad Anzio nuovi parcheggi per i diversamente abili

Anzio – Undici moderni parcometri, presto anche con pagamento bancomat, sette ulteriori posti auto per i diversamente abili in Via Fanciulla d’Anzio, nuovi parcheggi per i mezzi a due ruote nei pressi di Via del Faro, la nuova segnaletica in Piazza della Pace, sono alcuni degli interventi portati a compimento dall’Amministrazione De Angelis e dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Sergio Ierace.

“L’Amministrazione, in un momento delicato della stagione turistica, con presenze record sul territorio, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – continua a lavorare per assicurare nuove opere pubbliche e nuovi servizi per la cittadinanza”.

“Gli interventi sulla viabilità ed i parcheggi, con l’isola pedonale integrale, modulata in base all’esaurimento dei posti auto all’interno dell’area del centro cittadino e con l’efficace servizio trenino-navetta, si aggiungono ai diversi atti, per la sistemazione delle scuole e delle strade comunali, per un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro, che abbiamo adottato in Giunta giovedì scorso”, conclude il primo cittadino.

(Il Faro online)