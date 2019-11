Attivato il nuovo pozzo a Statua, Ladispoli verso l’autosufficienza idrica

Ladispoli – “Dopo un accurato collaudo e l’esecuzione di tutte le prove funzionali necessarie, da diverse ore il nuovo pozzo ha iniziato ad immettere la sua acqua nella rete idrica di Ladispoli.”

E’ con soddisfazione che il sindaco Alessandro Grando ed il delegato alle risorse idriche Filippo Moretti commentano questo importante traguardo.

“Quella dell’avvio del nuovo pozzo è stata una delle ordinanze che ho firmato con maggior soddisfazione perché questa importante opera pubblica porterà la nostra Città verso la piena autonomia per quanto riguarda le risorse idriche e ne eleverà di sicuro la qualità – ha dichiarato il sindaco Grando – lasciando soltanto un lontano ricordo dei periodi in cui a Ladispoli mancava l’acqua, in particolare in estate. Gli esiti delle prime analisi sono incoraggianti e c’è la concreta possibilità che nei prossimi giorni l’acqua possa finalmente tornare potabile anche nella zona Monteroni”.

“Fino alla piena operatività del nuovo pozzo, il pompaggio avverrà con prelievi gradualmente crescenti e con analisi puntuali che garantiscano la qualità dell’acqua da immettere in rete – ha precisato il consigliere Moretti -. Continueremo a lavorare sul posto anche sotto ferragosto per essere certi che il lavoro si concluda secondo i nostri programmi”.

“Per questo vorrei ringraziare, da parte dell’amministrazione, l’ingner Pravato, responsabile del procedimento, tutti i tecnici della Flavia, la ditta che ha eseguito il lavoro e lo staff di professioni che si sono adoperati per raggiungere questo importantissimo risultato. I problemi non sono mancati ma la serietà e la professionalità di questa squadra ci ha permesso di superarli sempre in maniera puntuale, dando esempio di come, a volte, piccole realtà sappiano fare meglio dei grandi gestori”, ha concluso Moretti.

