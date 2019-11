Che fare a Ostia a Ferragosto

Ostia – Ferragosto, feste all’aperto e immancabili fuochi d’artificio al Pontile. E’ il programma che amministrazione pubblica e privati propongono per la gioia di turisti e residenti.

Si comincia con FerragOstia, rassegna promossa nell’ambito dell’Estate Romana dal Campidoglio. L’evento si tiene in piazza della Rocca, nel cuore del Borgo Medievale di Ostia Antica. La magia degli street artist propone, dalle ore 20.30, la compagnia Can Bagnato in “Lirico Sofa”, un’opera lirica da strada tascabile, comica, disastrosa. Dalle ore 21.30, la Compagnia Internazionale Milo&Olivia proporrà “Klinke”: un invito a credere ancora nei sogni e nei sentimenti, che fonde teatro danza, tecniche di improvvisazione, giocoleria luminosa, acrobatica, verticalismo, tessuti aerei, clave e diablo acrobatico. Gran Finale in Musica: dalle ore 22.30, Peggy Sue & The Dynamites in concerto, una vintage band al completo per un repertorio rigorosamente anni ’50 e ’60. Ingresso libero e gratuito.

Dalle ore 21,30 in via dei Misenati, al Centro Storico, concerto di canzoni, stornelli e storie d’altri tempi con la cantante folcloristica Anna Bello, il fisarmonicista Maestro Carlo Cannatelli e il giornalista e scrittore Giulio Mancini. I brani tipici ma anche quelli meno conosciuti della tradizione romana saranno alternati ad aneddoti e storie curiose della Città eterna raccontati dallo scrittore e tratti dal sito visitareroma.eu. Nel corso della serata sarà offerta la degustazione di vini laziali della Cantina Cincinnato. Si tratta di una proposta a partecipazione gratuita della libreria Ubik e del pub Dal Barone.

Attesa da grandi e piccini, si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio al Pontile. Cambia l’orario rispetto al passato: lo spettacolo pirotecnico si terrà per una ventina di minuti a partire dalle ore 22,30, come sempre in piazza dei Ravennati.

Serata speciale anche al Circolo La Pinetina, in via Grimaldi Casta. I gestori hanno organizzato uno Schiuma party preceduto da una cena a buffet, drink e accompagnato da dj set e toro meccanico. Si parte dalle ore 19,00 fino alla mezzanotte: il costo del biglietto è di 20 euro.

Musica anche al Campeggio Internazionale, via Litoranea 132. Dalle ore 21.00 si esibiranno Isaia e l’orchestra di Radio Clochard: direttamente da Brescia una band di scalmanati per musiche ska e ritmi coinvolenti. Ingresso gratuito.