Donna scomparsa nei boschi di Tragliata, pomeriggio da incubo

Fiumicino – Un vero e proprio pomeriggio da incubo per una donna che è scomparsa, oggi 11 agosto 2019, nel bosco del Borgo di Tragliata. Sul posto i carabinieri e due unità, da tre uomini ciascuna, dell’associazione di Protezione Civile Nuovo Domani che sono già impegnate nella ricerca della signora che risulta dispersa da circa tre ore.

Le unità si sono mosse a bordo di due pick up muniti di tutte le attrezzature necessarie per svolgere una ricerca all’interno di un bosco: corde, caschi, e tutto il materiale speleologico utile a svolgere un recupero, nel caso che la donna fosse scivolata in un burrone o lungo una scarpata.

L’identikit della donna dispersa a Tragliata

La donna, di nazionalità irlandese, è di statura media, indossa una tuta blu a fiori; è sulla settantina e ha i capelli biondi.

17:48 – Notizia in aggiornamento

(Il Faro online)