Eurospin, il più grande discount italiano, ricerca 150 persone da assumere presso gli oltre 1100 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Le figure ricercate riguardano addetti alla vendita, vice assistenti di filiale, manutentori punti vendita, gastronomi, macellai, addetti controllo qualità etc., in possesso di diploma o di laurea, con ottime capacità organizzative, orientamento al cliente, capacità di comunicare e di relazionarsi, determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Eurospin è leader nel settore per numero di punti vendita, fatturato e numero di clienti e rappresenta la risposta italiana alla crescente necessità di risparmio dei consumatori mantenendo costantemente prezzi bassi con prodotti di qualità, nel rispetto del gusto e della tradizione. Negli anni la rete dei punti vendita è diventata sempre più capillare sul territorio estendendosi in tutta Italia, e anche in Slovenia, in quanto sempre più persone hanno scelto Eurospin e l’offerta si è arricchita allineandosi con le nuove esigenze e tendenze.

Eurospin crede nel valore e nel potenziale umano dei propri collaboratori per questo la loro crescita all'interno del gruppo è sempre accompagnata da una costante formazione aziendale, con percorsi di aggiornamento