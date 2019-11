Montalto, il Centro Maratonda in scena con lo spettacolo “I mitici anni ’70”

Montalto di Castro – Il Csr Maratonda di Montalto di Castro ha chiuso la programmazione annuale con lo spettacolo “I mitici anni ’70”, finanziato dalla Fondazione Cariciv e inserito nel cartellone del Garibaldi Street Festival. In questo lavoro sono stati valorizzati tutti gli utenti ed è stato coinvolto il pubblico, caloroso ed entusiasta, che ha riempito la piazza.

Il Csr Maratonda è gestito da Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus e, anche quest’anno, ha offerto agli utenti attività socio–sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, relative allo sport dilettantistico, culturali e sociali in genere. Fra i tanti, si segnalano i laboratori di teatro, Orchestraterapia, attività motoria, Hip hop, yoga, arteterapia, utilizzo dei materiali da riciclo, musicoterapia e coro.

Ognuna di queste attività è stata coordinata da esperti di settore, coadiuvati dal personale interno rappresentato da Operatori Socio Sanitari, Educatore e Coordinatore che, con professionalità e affetto, segue ormai da anni i nostri ragazzi.

In aggiunta, la Fondazione si è dotata di un proprio team operativo attraverso il quale valuta la possibilità di accedere a bandi regionali e nazionali rivolti al terzo settore per la promozione della solidarietà e della cultura, basandosi sulla consapevolezza che i due fattori sono direttamente collegati l’un l’altro e che l’integrazione è possibile solo se si promuove la bellezza dell’agire culturale.

In tal senso, in questi anni sono stati riscontrati esiti positivi sia presso la Regione Lazio, dalla quale è stato ottenuto il finanziamento per il progetto “Fuoriclasse” (che ha visto partecipi i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Gaietta Gracci Gradoli), sia presso la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, che ha finanziato il progetto “Acqua e musica” , con lo scopo di unire l’acquability alla vocalità funzionale e che vedrà una partecipazione attiva di volontari, sia infine presso la Fondazione Carivit, per il finanziamento del progetto musicale “I mitici anni ’70”.

Molteplici sono anche le convenzioni e collaborazioni in essere con le università per l’accoglimento di tirocinanti presso la nostra struttura (Università della Tuscia, Università per educatori “Progetto uomo”, Istituto Fermi di Perugia) ed altri Enti di settore per la partecipazione e la condivisione in rete di progettualità (Fondazione “Oltre Noi” di Viterbo e “Kinesfera”, per i temi strettamente legati alla disabilità e promossi attraverso convegni a tema, associazione “Vera Stasi” e “Cie Twain”, per il settore musica, danza e teatro).

In ultimo, ma non certo per importanza, non vanno dimenticate le tante occasioni di beneficenza che vedono la Fondazione in prima fila, sia come ente promotore che attraverso un coinvolgimento indiretto. Il Csr Maratonda è un centro d’eccellenza per il comune di Montalto di Castro e grazie alla Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus sta rinnovando la sua progettualità, aprendola al mondo dei bambini con bisogni educativi speciali e soprattutto al mondo dell’autismo.

Per saperne di più è possibile visitare il sito www.fondazionesolidarietaecultura.it o anche attraverso la pagina fb.