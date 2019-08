Ostia, Masi: “L’ex Gil? Presentata un’interrogazione in Municipio e in Campidoglio”

Ostia – “Durante il Consiglio Straordinario del X Municipio sulla Caserma della Polizia Locale si è affermato che i lavori per l’ex Gil sarebbero terminati nel giro di un anno, ma sono trascorsi quasi sei mesi e siamo ancora in alto mare”.

Lo dichiara il Consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi, aggiungendo: “Nel frattempo continuiamo a pagare l’affitto alla Caserma, che registra anche diversi casi di tumore e desta preoccupazione per la salute dei lavoratori. Prendiamo atto che i tempi reali non sono mai quelli annunciati dall’Amministrazione“.

“Perplessi dell’ottimismo mostrato, avevamo proposto di valutare una soluzione alternativa per la Polizia Locale mentre di procedeva con l’iter di restauro della Gil, ma nulla di fatto. Da allora sono trapelate poche informazioni e confuse“, prosegue l’esponente di FdI.

“Abbiamo presentato quindi un’interrogazione al Sindaco, grazie al Capogruppo di FdI in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo, per capire a che punto sia il bando presso il Dipartimento Simu e abbiamo pronta un’altra interrogazione in Municipio per capire se il Presidente – conclude Masi -, dati i tempi, evidentemente più lunghi di quelli che aveva previsto, abbia valutato soluzioni a breve termine per trasferire temporaneamente i vigili“.

