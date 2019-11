Termovalorizzatore a Tarquinia, la Lega dice “No”

Civitavecchia – “La Lega dice No. Lo dice forte e chiaro. I consiglieri comunali Giammusso, Pepe, D’Amico e Cacciapuoti ribadiscono quanto espresso nei due consigli comunali tenutesi a Civitavecchia nella mattinata e nel congiunto tra le due amministrazioni a Tarquinia“.

E’ quanto afferma il gruppo consiliare Lega Salvini Premier del Comune di Civitavecchia, che aggiunge: “Ciò che si è verificato in questi giorni caldi di agosto è da interpretare comunque come un segnale positivo: il territorio c’è e dice un no convinto ed unanime a qualsiasi altra forma di inquinamento e di sfruttamento del nostro territorio da servitù ambientali”.

“Il termovalorizzatore è una sciagurata quanto impraticabile idea. Nel consiglio comunale straordinario congiunto tra i Comuni di Tarquinia e Civitavecchia al completo e al quale erano presenti anche tanti primi cittadini dei comuni limitrofi è emersa chiara ed inderogabile la volontà di un territorio che è pronto a dare battaglia e ad ostacolare in ogni modo possibile e con assoluta contrarietà il termovalorizzatore“, proseguono i leghisti.

“Il no passa dalla delibera di consiglio votata all’unanimità ieri mattina nella massima assise cittadina e rimarcata dalla chiara posizione politica della nostra amministrazione guidata dal sindaco Ernesto Tedesco. Il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, quale primo Comune interessato dal progetto, con il supporto del nostro sindaco di Civitavecchia – sottolineano gli esponenti del Carroccio -, ha proposto ed ottenuto la votazione unanime da parte dei consiglieri di Civitavecchia e Tarquinia di una delibera consiliare congiunta, integrata dal contributo espresso nella mattinata dal nostro consiglio comunale, dove si è registrata una sola voce unanime alla bocciatura del progetto e nel quale è stato espresso un deciso no alla realizzazione del termovalorizzatore della società A2A Energia Spa in località Pian d’Organo – Pian dei Cipressi“.

“Una bocciatura netta anche sotto il profilo procedurale perché la richiesta della Valutazione di Impatto Ambientale proposta in piena estate dalla società A2A Energia Spa per la realizzazione di un ‘Impianto di Recupero Energetico’ ubicato nel comune di Tarquinia in località Pian D’Organo – Pian dei Cipressi, è stata proposta eludendo tutta una serie di autorizzazioni urbanistiche propedeutiche alla realizzazione dell’impianto stesso – aggiungono i consiglieri della Lega -. Non faremo mancare se fosse necessario qualunque tipo di supporto per produrre deduzioni e pareri motivati di contrarietà al progetto che prevede la realizzazione di un mega termovalorizzatore in grado di smaltire i rifiuti dell’intera regione Lazio”.

“Garantiamo che se qualcuno pensa che questo progetto passi sotto traccia e abbia in testa di provare a realizzarlo comunque, quello del Consiglio Comunale e della documentazione prodotta sarà stato solo il primo atto a tutela della salute dei cittadini”, proseguono.

“Plaudiamo, quindi all’immagine che è uscita non solo della nostra amministrazione e di quella del Comune di Tarquinia, ma soprattutto perché è emersa una comunione di intenti senza colori e steccati politici per il bene comune. Se fosse necessario ci faremo promotori sin da ora di iniziative più clamorose per impedire questa assurda idea imprenditoriale in danno dell’ambiente e della popolazione di un territorio che ha già pagato dei prezzi altissimi, non se ne può permettere altri ed assicura che non farà sconti”, concludono quelli della Lega.

(Il Faro online)