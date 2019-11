Caso ‘Pollione’, M5s Formia: “Si realizzi una sede distaccata al servizio delle frazioni”

Formia – “Sì all’abbattimento e ricostruzione della scuola media Pollione di Formia ma sia realizzata una sezione distaccata dell’istituto al servizio delle frazioni e del quartiere Acqualonga”. A farlo sapere sono gli attivisti del meetup Formia 5 Stelle riunitisi nei giorni scorsi proprio nei pressi dello storico istituto scolastico del Golfo.

“Come abbiamo appreso dai giornali e da un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale a cui una nostra delegazione ha partecipato come uditrice – fanno sapere da Formia 5 Stelle -, siamo favorevoli all’abbattimento e ricostruzione, grazie a finanziamento pubblico ottenuto dalla precedente amministrazione, di una nuova scuola che siamo certi garantirà invidiabili standard di efficienza, anche energetica, e sicurezza per i suoi utilizzatori oltre che spazi moderni e adeguati ai tempi.

Aspettiamo fiduciosi i prossimi passi da parte dell’Amministrazione auspicando non trascorra un tempo tale da dover rinunciare a questo imponente finanziamento, al momento una vera e propria priorità per la nostra città.

Relativamente poi, al luogo di realizzazione dell’Istituto, nell’attesa di poter leggere i progetti e la documentazione a disposizione dell’Amministrazione, qualora si proceda con una ricostruzione in loco, auspichiamo sia realizzata una sezione distaccata della scuola al servizio delle frazioni collinari e del quartiere in espansione di Acqualonga, così da poter finalmente dare un servizio migliore a tutte quelle famiglie che oggi, causa anche servizi di trasporto pubblico non all’altezza, sono costrette a entrare in città, tra l’altro con un aggravio di traffico importante, per accompagnare i propri figli a scuola”.

(Il Faro on line)