Civitavecchia – Alle ore 17,10 circa di oggi, lunedì 12 agosto 2019, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Bernini, 32 per un principio d’incendio all’interno della pizzeria “Pit Stop”.

Fuoriusciva fumo dall’ingresso del locale ancora chiuso al pubblico. I pompieri, dopo aver raffreddato la zona d’accesso all’esercizio commerciale, hanno forzato la porta d’ingresso, individuato il focolaio in prossimità del bancone ed iniziato le operazioni di spegnimento.

Foto 2 di 2



Il focolaio era in fase di lenta combustione a causa della carenza di comburente (dovuto alla chiusura di porte e finestre), per cui aveva prodotto una ingente quantità di fumi e calore creando preoccupazione fra gli abitanti e passanti in zona. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi al resto del locale e al l’abitazione sovrastante e messo in sicurezza l’area.

(Il Faro online)