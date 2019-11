Estate Caerite, la Protezione Civile di Cerveteri in prima linea per la sicurezza del territorio

Cerveteri – Da Mare sicuro 2019 al Campo scuola, all’interno dell’area verde dell’ Istituto Enrico Mattei, servizi Ai.b. ( Antincendio Boschivo) in tutto il territorio, presenza in tutte le manifestazioni serali dell’ Estate Caerite con personale specializzato nelle pratiche antincendio e medico-sanitarie.

È ricco l’elenco delle attività che il Gruppo comunale di Protezione Civile di Cerveteri, coordinato dal funzionario Renato Bisegni, sta svolgendo ininterrottamente nel territorio comunale.

“Una squadra unita, preparata, disponibile, che non ha mai fatto mancare alla città il proprio spirito di collaborazione e la propria dedizione verso il proprio territorio – ha dichiarato il sindaco, Alessio Pascucci – in ogni circostanza, in ogni situazione, sono sempre presenti mettendo al servizio della collettività il proprio tempo, la propria competenza e la propria professionalità.

Per Cerveteri – continua Pascucci – e per la macchina amministrativa tutta rappresentano un vero e proprio punto di forza, per affidabilità ed esperienza, e di questo non possiamo fare altro che ringraziarli e complimentarci con il coordinatore del gruppo, il funzionario Renato Bisegni, che sempre, forma e motiva il gruppo ad un impegno e ad una consapevolezza sempre maggiore del proprio ruolo all’interno della Protezione Civile di Cerveteri”.

Quest’estate in particolare – aggiunge – il Gruppo comunale di Protezione si è contraddistinto in occasione dello straordinario evento del Jova Beach Party, (leggi qui) l’unica tappa in tutto il Lazio del tour di Lorenzo Cherubini, che ha richiamato lungo le nostre spiagge oltre 40mila persone.

Un impegno continuo, – conclude il Sindaco – puntuale, che ha ricevuto nei giorni successivi anche l’encomio da parte della Guardia Costiera locale, che ha apprezzato la competenza e la professionalità di tutto il nostro Gruppo di Protezione Civile”.

Chiunque volesse avere maggiori informazioni sulle attività di Protezione Civile o collaborare con il Gruppo, può contattare il numero 069941107.

