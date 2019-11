Aspettando il nuovo LUNA mini 3 di FOREO…

Dal 2013 il brand svedese FOREO non ha mai smesso di creare e perfezionare dispositivi sempre più specifici ed accurati nel trattare la pelle del viso. Dopo il lancio di LUNA 3 (leggi qui), diamo il benvenuto ad un nuovo device sempre facente parte dell’iconica gamma LUNA per la pulizia e la detersione del viso, ovvero il LUNA mini 3 (leggi qui).

Questo nuovo device, che sarà presto disponibile in 77 Paesi in tutto il mondo inclusa l’Italia, consiste in un massaggiatore in morbido silicone ultra-igienico ideato per la pulizia del viso, e che è stato sviluppato in ben quattro anni. Il nuovo LUNA mini 3 (leggi qui) possiede le iconiche caratteristiche che contraddistinguono da sempre i device della gamma LUNA, consente 650 utilizzi con una sola carica che viene alimentata tramite USB, e permette di personalizzare i livelli di pulsazione. Inoltre, questo dispositivo smart ideale da portare in viaggio o nella borsa della palestra, effettua delle vibrazioni molto veloci che si estendono in profondità nei pori della pelle per rimuovere delicatamente, ma in maniera efficace, lo sporco ed i residui di trucco che non possono essere rimosse dalle semplici salviette o dalle spazzole per il viso non soniche. Le onde soniche inoltre stimolano la circolazione ed il rinnovo cellulare dell’epidermide, ed esfoliano la pelle senza irritarla.

In cosa consiste il nuovo LUNA mini 3

Il nuovo LUNA mini 3 (leggi qui) è completamente impermeabile, è dotato di punti di contatto in silicone che sono più morbidi del 25% e che consentono una pulizia molto delicata, ed è in grado di produrre fino a 8000 pulsazioni T-Sonic al minuto che puliscono in profondità la pelle rimuovendo il sebo in eccesso e lo sporco. Qualora capiti di smarrire il device, l’app “FOREO For You” ci viene incontro facendolo vibrare velocemente.

La modalità Glow Boost

Una novità assoluta di questo device è costituita dalla modalità di pulizia Glow Boost a pressione rapida che dona una pelle pulita e luminosa in solo mezzo minuto. Per azionare questa modalità è necessario premere due volte il pulsante di accensione sul LUNA mini 3 (leggi qui) e far scorrere i punti di contatto in morbido silicone sulle guance, sul mento, sulla fronte e sul naso. Dopo questa sessione di pulizia della durata di circa 30 secondi, il dispositivo si spegne automaticamente da solo.

Come funziona

Una volta collegato il dispositivo all’app FOREO tramite Bluetooth, si inumidisce il viso e si applica il detergente sul device sul quale si preme il pulsante di avvio. Si fa scorrere i punti di contatto del LUNA mini 3 (leggi qui) con movimenti circolari sul viso fino a quando il timer incorporato non lo spegne, e si risciacquano infine sia il device che il viso proseguendo con l’applicazione delle creme.

Per scoprire tutte le informazioni riguardanti il nuovo LUNA mini 3 potete cliccare sul seguente link: https://www.foreo.com/it/luna-mini-3

