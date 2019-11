Fregene – Anche senza trucco e in anonimato, non è passata inosservata la presenza di una esplosiva Antonella Mosetti sulla spiaggia del Singita. E’ bastato, poi, pubblicare foto in bikini sul suo profilo Instagram per far esplodere il pubblico dei follower in migliaia di like.

Giornata di sole e di fascino per la showgirl romana che domenica 11 agosto si è concessa un po’ di riposo sulla spiaggia del Singita al Villaggio dei Pescatori. Benchè fosse in anonimato e senza trucco, la Mosetti con il suo fisico prorompente non è passata inosservata. Schiere di bagnanti l’hanno riconosciuta e l’hanno potuta ammirare in tutto il suo splendore. Una bellezza acqua e sapone con qualche ritocchino plastico che non sembra intaccare il suo appeal verso i fans.

di 6 Galleria fotografica Fregene, Antonella Mosetti sulla spiaggia fa strage di cuori e di like









La sequenza pubblicata su Instagram ha mandato in tilt gli smartphone con migliaia di like. E commenti in larga parte d’ammirazione, a volte anche un po’ sguaiata e al limite del Galateo. “Che visetto senza trucco: spettacolo!” sospira Vale. “Sei bellissima anche senza trucco” insiste Antonio83. Giuseppe Vietri fa una supplica: “Anto dillo prima quando vai al Singita voglio una foto con te“. Fabrizio Bruno la apostrofa come “the queen of Tv“.

Mattia Longo, invaghito, chiede: “Sei sempre una bellissima ragazza, mi dici il tuo segreto?“. Anche il genere femminile resta ammirato: “noi donne possiamo solo ammirare la tua bellezza,e anche se non ti conosco mi dai la sensazione che sei una donna fantastica” scrive Zoegami. Crispis, ammirata, le chiede con tanti cuoricini: “43 anni?“.

Claudio, sorpreso, le domanda: “Anto sempre al top ma come fai?“. Originale il complimento di Rovere 995: “Bella da ghiacciare il sangue anche in questo Agosto Africano“.

Sabata rispetto a chi critica le pose scelte, scrive “Sei bellissima meglio delle 20enni non dar retta a chi ti critica e’ solo invidia “. Sul tema anagrafico si sofferma anche Alessio: “Tutta invidia bellissima Anto questi so tutti complessati altro che le ventenni de adesso“. E Glaeioa sussurra: “Ma il tempo non passa mai per te? Sei semplicemente spettacolare“. Noste68 aggiunge: “Più buona ora che ai tempi di Non è la Rai“. Riccio936 tocca il tasto della chirurgia plastica: “Antonella con ritocco o senza è bellissima anche se io la preferivo prima dei ritocchi di una bellezza assurda…ma comunque sia, ognuno col suo corpo fa ciò che più piace“. Infamechimica azzarda: “Sindaco di Fregene subito“.