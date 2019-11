Irene Grandi in concerto a Sabaudia, in migliaia cantano e ballano in piazza

Sabaudia – Grande Affluenza sabato sera, 10 agosto 2019, in piazza del Comune a Sabaudia per il concerto di Irene Grandi. In tanti hanno voluto assistere alla tappa pontina del “Grandissimo Tour” e festeggiare i primi 25 anni di carriera dell’artista fiorentina.

Una carriera permeata di successi e collaborazioni importanti con colleghi del panorama nazionale e internazionale, sia come interprete che come autrice. Un concerto degno di nota che ha calamitato l’attenzione di cittadini e turisti, ma soprattutto di generazioni diverse unite dalla comune passione per la cantautrice di Firenze.

Sul palcoscenico una Irene Grandi in splendida forma che ha saputo trascinare il pubblico fino al suo ultimo brano, interpretando alcuni tra i suoi più grandi successi e gli inediti della sua ultima fatica discografica: “Grandissimo” per l’appunto, passando per un sentito e commovente omaggio a Pino Daniele. Ecco dunque che l’energia del rock ha saputo lasciare spazio alle emozioni e alle loro sonorità più morbide, regalando alla città un’atmosfera musicale di grande impatto.

“Vedere una piazza così gremita e una folla attenta e partecipe fino alla fine non può che riempire di gioia. Irene Grandi, nella notte di San Lorenzo, è stata una stella tra tante stelle ed ha illuminato la nostra città come poche altre volte.

A lei il ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale per aver scelto Sabaudia quale tappa del suo tour e averci regalato un concerto indimenticabile – ha commentato il sindaco Gervasi – Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questo evento, in particolare il delegato Gianluca Bonetti e tutti i consiglieri comunali che hanno collaborato per quanto di propria competenza, il caposettore Sara Macera, gli Uffici comunali, il comandante della Polizia Locale Alessandro Leone e i suoi agenti; ed ancora la protezione civile e tutte le forze dell’ordine che hanno presenziato alla manifestazione e vigilato su di essa”.

Il concerto di Irene Grandi è stato offerto alla città dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Confcommercio Lazio Sud – Ascom Sabaudia, nell’ambito della programmazione di eventi “Sabaudia in Vetrina – Estate 2019”.

(Il Faro online)