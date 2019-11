Ladispoli, un nuovo organo di controllo per i servizi di igiene urbana

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato istituito un nuovo apposito organo per il controllo dell’esecuzione dei servizi di igiene urbana. Il suo compito sarà quello di riscontrare e valutare l’esito dell’operatività sia della fase conclusiva dell’attuale gestore che di quella che sarà svolta dall’azienda che si aggiudicherà la gara d’appalto relativa al nuovo contratto.

“Questa nuova figura – afferma Carmelo Augello, consigliere delegato all’igiene ambiente – vigilerà sulla puntuale esecuzione dei servizi indicati nei capitolati d’appalto. Con l’istituzione di questo organo l’Amministrazione intende rispondere in misura sempre più rigorosa alle esigenze espresse dai cittadini“.

“Dalle verifiche effettuate dal nuovo tavolo comunale di controllo sono emerse delle criticità sull’esecuzione del servizio di igiene urbana, problematiche che l’attuale gestore provvederà a sanare senza alcun costo aggiuntivo per il Comune – conclude Augello -. Inoltre è in programma il primo intervento che prevede la pulizia approfondita delle strade e dei marciapiedi del centro di Ladispoli, a cui seguiranno le altre zone della città. Gli interventi saranno indicati con apposita segnaletica 48 ore prima dell’esecuzione”. Di seguito l’elenco delle strade interessate:

Lunedì 12 agosto (da via Flavia a viale Italia)

– Via Livorno

– Via Napoli

– Via La Spezia

Martedì 13 agosto: (da viale Italia a via Genova)

– Via Livorno

– Via Napoli

– Via La Spezia

Mercoledì 14 agosto: (da via Flavia a viale Italia)

– Via Palermo

– Via Fiume

– Via Duca degli Abruzzi

Venerdì 16 agosto: (da viale Italia a via Genova)

– Via Palermo

– Via Fiume

– Via Duca degli Abruzzi

Lunedì 19 agosto:

– Via Genova

– Via Lazio

– Via del Mare

– Via Trieste (da Via Odescalchi a L.mare Regina Elena).

(Il Faro online)