Leroy Merlin cerca nuove figure professionali per Roma Salaria

Milano, 7 agosto 2019 – Aprirà a settembre il settimo punto vendita a Roma di Leroy Merlin, l’azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, in zona Salaria, che andrà ad aggiungersi a quelli già esistenti di Porta di Roma, La Romanina, Tiburtina, Ciampino, Fiumicino e Laurentina.

Il punto vendita Roma Salaria, collocato all’interno di un’ampia superficie di vendita, in una posizione centrale e strategica e che permetterà di raggiungere un bacino di utenti più ampio e variegato, prevederà l’assunzione di 170 nuove figure professionali, la maggior parte delle quali dovranno avere una forte attitudine verso il mondodigital e l’innovazione, che saranno il valore aggiunto del nuovo negozio.

Un team di professionisti con spiccate capacità relazionali, comunicative e digitali, forti competenze tecniche e di prodotto e che – oltre ad avere una profonda conoscenza dei marchi e della concorrenza – dovranno essere in grado di comprendere velocemente i bisogni del cliente.

Riccardo De Carolis, direttore del punto vendita Roma Salaria, ha dichiarato: “l’anima di questo nuovo punto vendita sarà la relazione con il cliente, per questo siamo alla ricerca di persone che abbiano una forte predisposizione alle relazioni e che siano in grado di anticipare i bisogni della clientela, grazie alla presenza di touch point fisici e digitali per un’esperienza di acquisto più fluida. Il nostro obiettivo è quello di diventare anche un luogo di aggregazione nel quartiere, dove le persone possano svolgere delle attività ricreative, come ad esempio i nostri Corsi Cliente.”