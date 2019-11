Ostia – Un altro successo, in questo precampionato, per i Gabbiani di mister Scudieri, i quali si preparano per la prima gara ufficiale, nel turno preliminare di Coppa Italia, in programma domenica 18 agosto contro il Pomezia all’Anco Marzio.

L’Ostiamare supera 3 a 1 il Falaschelavinio di Sgarra grazie alla prima firma stagionale del Capitano, Adriano D’Astolfo, ad un altro centro (il terzo di fila) per Ferrari, e al gol di De Sousa che, con la zampata della pantera festeggia alla grande il suo compleanno. Di Zimbardi, invece, la rete del momentaneo 2 a 1 ospite.

Soddisfatto anche in questa occasione il tecnico dei lidensi, Raffaele Scudieri: “Felice per la prestazione. Siamo arrivati a questa gara carichi nelle gambe, ma abbiamo risposto bene sul campo. Sono contento per la prestazione generale, ma nello specifico ci tengo a sottolineare la prova di Alan Mastropietro che sta lavorando molto bene, si sta sacrificando molto e sono convinto che ci darà una grande mano. Ferrari è sempre più protagonista, così come Cabella, mentre il capitano è già in forma campionato. L’unica nota negativa è l’infortunio di Petrini che stava tornando, ed era pronto a darci un contributo importante”.

Ora, per l’Ostiamare l’ultimo test amichevole pre-coppa si chiama Santa Marinella, avversario martedì 13 agosto, alle 18, sempre all’Anco Marzio. Poi domenica 18, dopo Ferragosto, si inizierà a fare sul serio, con il primo impegno ufficiale, nel turno preliminare di Coppa Italia.

Serie D, Amichevole

Ostiamare – Falaschelavinio 3-1

OSTIAMARE: Marchini, Esposito, D’Astolfo, Cerroni, Facchini, Ramacci, Cabella, Pompei, Ferrari, De Sousa, Mastropietro. Sub.: Giannini, Vasco, Petrini, Ceccarelli, Renzetti, Scaccia, Marzi, Pedone, Pieri, De Martino, Bussone. All.: Scudieri.

FALASCHELAVINIO: Barrago, Mastrogiovanni, Desideri, Viola, Sagnotti, Gennari, Nunzi, Neroni, Seferi, Zimbardi, Fraschetti. Sub.: Di Maio, Capolei, Torcolacci, Vellitri, Fiorilli, Vitolo, Lopez, Migliorini, Piervenanzi, Trippa, Migliore, Consalvi.

MARCATORI: D’Astolfo, Ferrari (OM), Zimbardi (FL), De Sousa (OM).

Foto : Claudio Spadolini

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)