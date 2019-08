Fiumicino – Sulla compagnia aerea Norwegian si abbatterà una azione risarcitoria del Codacons in favore di tutti i cittadini residenti a Fiumicino e per chi ha subito danni materiali a causa dell’episodio di sabato 10 agosto (leggi qui). Lo afferma l’associazione dei consumatori, dopo la caduta di frammenti di aereo precipitati sul territorio di Fiumicino poco dopo il decollo di un Boeing diretto a Los Angeles.

“Tutti i cittadini residenti a Fiumicino e che ieri si trovavano sul territorio del comune possono chiedere il risarcimento anche in assenza di danni a vetture e cose, e solo per i rischi corsi a causa della caduta di pezzi di aereo – spiega il presidente Carlo Rienzi -. L’incidente, considerato l’elevato numero di frammenti precipitati al suolo, avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per gli abitanti, e in tal senso si configura il diritto di chi ha corso un potenziale rischio di ottenere il giusto indennizzo nei confronti della compagnia aerea”.

“Diritto che – afferma il Codacons – vale ovviamente anche per chi ha subito danni a vetture e cose e può rivalersi sul vettore aereo per il risarcimento. Per tale motivo l’associazione invita tutti i residenti di Fiumicino ad inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it per fornire la pre-adesione alle azioni risarcitorie contro Norwegian allo studio del Codacons.

