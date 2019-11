Fiumicino, Enpa e Protezione Civile uniti per soccorrere gli animali in difficoltà

Fiumicino – La sezione Enpa di Fiumicino e la Protezione Civile del Comune laziale uniscono le forze per rendere ancora più tempestivo ed efficace il soccorso agli animali in difficoltà. Lo stabilisce un protocollo d’intesa al quale stanno lavorando Fabrizio Fantinel, commissario della sezione Enpa di Fiumicino, designato dalla Giunta esecutiva dell’associazione, e Alfredo Diorio, delegato del Sindaco alla protezione civile.

Secondo quanto previsto da questa importante partnership, la Protezione Civile fornirà ad Enpa un ufficio una sala operativa e un ponte radio, ma anche volontari abilitati al primo soccorso veterinario, un’ambulanza per l’assistenza e il trasporto degli animali, nonché cinque box per gli stalli (l’autorizzazione della Asl è in dirittura d’arrivo).

L’associazione, invece, mette a disposizione le proprie competenze, il proprio know how, la conoscenza del territorio e le specifiche esperienze maturate nel campo della cura e della tutela degli animali. La firma del protocollo è attesa nelle prossime settimane, non appena messi a punto gli ultimi dettagli.

(Il Faro online)