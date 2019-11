Fiumicino, Michela Ruggiero e Romina Diana trionfano a Miss Top Star Over 40

Fiumicino – Sotto la magistrale conduzione della cantante-show girl Daniela Biagini sul palcoscenico del Sunrise Bussola di Fiumicino, sotto i riflettori della Karismax Agency e l’associazione Scalo Project, Sabato 10 Agosto si è svolta la finale di Miss Top Star Over 40 – 2019. Il tutto accompagnati con la musica live della band Scalo Project.

Davanti una giuria tecnica composta da: Ennio Abbondanza (Giornalista Presidente di Giuria), Antonella Morescati (organizzatrice eventi), Angelo Picano (Agente Top Star), Marco Martella (fotografo), Tatiana Capirusca (coreografa), Cesare Deserto (giornalista), Alberto Polifroni (Ag. Alpha Model-Radio Italia anni 60), Daniela Manfredi (Agenzia di Spettacolo Vip), e sotto la direzione della bravissima coreografa Matilde Durante, il Sunrise Bussola ha visto in passerella 19 stupende Over 40.

1° classificata per la categoria Over Michela Ruggero; 1° class per la categoria Curvy Romina Diana. Altre fasce sono state assegnate a: Irene Ventafridda, Fabiana Rossano, Tiziana Sargenti, Liana Dantoni e Stefania Cavino per la categoria Over. Valeria Meliota e Stefania Esposito per la categoria Curvy. Il tutto immortalato da Vincenzo Marinangeli della Frame Production e da Renato Tognetti Direttore della fotografia e dai nostri media partner Il Faro online, Fiumicino online, Ostia Lido reporter e Ostia TV Channel e tutta la stampa che ci segue.

Con la live music anni 70/80 degli Scalo Project e la bravissima danzatrice del ventre Alessandra Nuti in arte Bahirah Nur e con il puro spirito competitivo del gioco e del divertimento le Miss Top Star Over 40 si sono viste impegnate con tre uscite: quadro Casul, quadro Custume e quadro Elegante.

Per quasi tutte le partecipanti alla loro prima esperienza oggi mamme con figli ed anche nonne ritrovarsi a sfilare oggi 40enni ed oltre è stata una esperienza fortissima e gratificante a significare che la vita è bella e quando si è belli dentro si è belli fuori. Solo tre di loro (ci dice il patron Romano Carboni) avevano già sfilato per Miss Fiumicino negli anni ’90 all’età di 15anni circa (praticamente le ho cresciute e rivederle oggi dopo tanti anni e stato emozionante).

Ma oltre le 9 fasce consegnate alle prime classificate, altre opportunità per tutte le partecipanti vengono offerte dalla Karismax Agency per partecipare e/o essere scelte per futuri lavori cinematografici, pubblicitari e partecipazioni radiofoniche di cui già sono state scelte Emanuela Marini, Irene Ventafridda, Fabiana Rossano e Michela Ruggiero.

Il tutto organizzato dalla Associazione Musicale Karismax, Associazione Scalo Project e dallo stabilimento balneare Sunrise Bussola. Un ringraziamento particolare va a Isa doglia, Antonella Morescati e Ennio Abbondanza per loro presenza e costante collaborazione. Tonino Andreottola, Letizia Di Marzi e Marcello Ferrante per il settore Casting.

(Il Faro online)