Formia – “Queste foto testimoniano che ancora oggi, nonostante tutte le azioni messe in campo giornalmente per rendere Formia più pulita e attenta al decoro, sono molte le persone che non tengono alla nostra città. Per noi non è piacevole pubblicare queste immagini ma speriamo che la loro diffusione insieme alle sanzioni possano essere un deterrente per coloro i quali preferiscono la strada dell’abbandono al corretto conferimento dei rifiuti”.

L’assessore alle Politiche Ambientali, l’ingegnere Orlando Giovannone, commenta così la continua e ferma attività di monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti. Le fototrappole posizionate sul territorio comunale hanno ripreso numerosi soggetti intenti nella pratica dell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Alcuni tra i siti più colpiti sono la zona di Madonna di Ponza, Castagneto, Via Pio la Torre e il centro cittadino. Dall’attivazione delle telecamerine sono state elevate sanzioni ad una trentina di persone grazie all’azione congiunta tra la Formia Rifiuti Zero e la Polizia Locale che ha portato all’individuazione e alla relativa notifica di sanzioni a coloro i quali utilizzano i luoghi più disparati come discariche.

(Il Faro online)