Ostia, si apre una voragine: incrocio vietato dai vigili

Ostia – Ancora una voragine nelle strade e i vigili urbani sono costretti a chiudere l’incrocio.

È successo questa mattina in corso Duca di Genova all’incrocio con via delle Repubibliche Marinare. Nel tratto tra i due sensi di marcia di via delle Repubbliche Marinare l’asfalto è sprofondato e la Polizia locale, giunta sul posto, è stata costretta a vietare la circolazione per ragioni di sicurezza.

Va ricordato in quello stesso identico tratto circa quattro anni da si verificò un fatto analogo e che la buca rimase transennata per diversi mesi prima di essere riparata.

Al contrario non è stata ancora comunicata la data d’inizio lavori sulle voragini di via Zotti, via Casana e via Zambrini: l’intervento, atteso da anni, è a cura dell’Acea che ha rimandato più volte. Destino incerto anche per il cratere apertosi sulle strisce pedonali di via delle Repubbliche Marinare angolo via Vasco de Gama.