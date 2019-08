Serie D, le prime tre giornate del Girone G, derby e partite di cartello

Il Faro on line – Da poche ore sono uscite le partite ufficiali del prossimo campionato di Serie D. Una prima giornata di grandi incontri in campo, quella che ha diramato la Lega Nazionale Dilettanti per il Girone G.

Si comincerà il 1 settembre. Gare importanti e impegnative per tutte le laziali in corsa per il vertice. L’Academy Ladispoli giocherà in casa con il forte Trastevere, che punta alla Lega Pro. L’Aprilia Racing Club guidata dal vincitore del campionato juniores nazionale, Giovanni Greco, incrocerà scarpini e pallone con la Team Nuova Florida appena promossa in Serie D. Quindi un derby del litorale tirrenico importante già in apertura di torneo. Ma non solo.

Un altro importante incontro tra cugine caratterizzerà l’esordio del Girone G nella stagione 2019/2020. Ecco allora Ostiamare e Latina insieme e sotto il cielo di Ostia. All’Anco Marzio subito una partita di peso per i ragazzi di Mister Scudieri. Dopo la partita difficile della Coppa Italia contro il neopromosso Pomezia, che si giocherà il 18 agosto prossimo, un’altra gara impegnativa e tra le mura amiche.

Nella seconda giornata, l’Aprilia volerà in Sardegna per disputare la prima difficile trasferta fuori regione. Contro l’Arzachena i biancazzurri dovranno insistere direzione porta. Un’altra sarda sulla strada delle laziali. Per il Latina. Ecco il Sassari Latte Dolce che lo scorso anno fu una delle protagoniste verso la cima della classifica del raggruppamento. L’Ostiamare giocherà lontano da Ostia e con il Muravera. Dopo la partita con l’Aprilia la Team Nuova Florida affronterà ad Ardea il Ladispoli. E quindi un altro derby laziale da tenere sotto la lente di ingrandimento.

Nella terza giornata il Ladispoli tornerà all’Angelo Sale per incontrare un’altra ostica squadra sarda. La Turris in riva la Tirreno per dimostrare caparbietà in campo. L’Aprilia aspetterà la Vis Artena in casa e il Latina andrà in Ciociaria a giocare con il Cassino. L’Ostiamare giocherà con l’Arzachena all’Anco Marzio per una gara difficile tra le mura amiche. E la Team Nuova Florida volerà in Sardegna per imbracciare la sfida con il Sassari.

Tre giornate impegnative per le squadre del litorale laziale. Già a settembre e senza fiato. Tanti turni infrasettimanali in calendario e un campionato impegnativo ed entusiasmante per un rinnovato Girone G che ha accolto tante nuove compagini rafforzate.

A questo link il calendario completo delle partite : https://seried.lnd.it/it/seried-news/news-serie-d/serie-d-i-calendari-della-stagione-2019-2020