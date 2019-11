Servizio di scuolabus a Ladispoli, ecco come iscriversi

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che proseguono le iscrizioni al servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2019-2020. La priorità sui posti disponibili verrà stabilita in base alla data di presentazione delle domande.

Alle domande dovrà essere allegato il modello Isee (fino a 25.000 euro), in caso contrario verrà applicata la tariffa più alta. Lo Sportello Scuolabus si trova in piazza Falcone ed è aperto al pubblico il martedì dalle ore 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 e il giovedì dalle ore 11:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30.

Lo sportello Scuolabus resterà chiuso al pubblico nei giorni 10 e 12 settembre per l’organizzazione del servizio. Per maggiori informazioni e per la modulistica www.flaviaservizi.it.

(Il Faro online)