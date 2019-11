Ardea, ciclisti traditi da una buca finiscono rovinosamente sull’asfalto

Ardea – Questa mattina, due ciclisti, un uomo ed una donna, hanno riportato ferite a causa di una caduta provocata da una buca sull’asfalto mentre percorrevano con le loro bici da corsa Via Severiana insieme ad un gruppo di altri ciclisti. L’incidente è avvenuto in prossimità della Rotonda della fontana dell’Idrica e i due ciclisti sembrerebbe che si sono trovati con le ruote dei mezzi su cui viaggiavano incastrate in una buca nell’asfalto.

Conseguente ed inevitabile, è stata la rovinosa caduta sulla carreggiata. Intervenuti i sanitari del 118, entrambi hanno accusato contusioni varie.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.

(Il Faro online)