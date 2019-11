A Campo di Mare un’isola ecologica mobile per non residenti a Ferragosto

Cerveteri – Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri rende noto che per la giornata di Ferragosto, giovedì 15 agosto, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare è stato predisposto il servizio di isola ecologica mobile per i non residenti.

Sarà attivo dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e sarà possibile conferirvi, purché correttamente differenziati, scarti alimentari e organici, imballaggi in plastica, contenitori di vetro e metallo, carta e cartoncino e materiali non riciclabili. Chiusa invece l’isola ecologica di Via Settevene Palo Nuova.

Si ricorda inoltre che nell’ambito delle politiche del “plastic free”, è vietato lungo tutte le spiagge di Campo di Mare l’utilizzo di plastiche. Si rammenta infine che in ogni spiaggia libera sono presenti delle mini-isole ecologiche (leggi qui) dove poter conferire in maniera differenziata i rifiuti prodotti durante la giornata in spiaggia.

