Ostia – 5 a 1 il finale per l’Ostiamare. I ragazzi di Raffaele Scudieri superano con il netto score il Santa Marinella nell’ultimo test amichevole prima del debutto ufficiale in Coppa Italia.

Apre Chiurco (che colpisce anche un palo), poi ancora in gol Ferrari, di Mastropietro il tris. Ci pensa poi Renzetti, con una doppietta a regalare il poker e il 5 a 1 finale.

Ora qualche ora di pausa per Ferragosto poi si ripartirà per la sfida contro il Pomezia, in programma domenica 18 agosto alle 18.

Foto : Claudio Spadolini

(Il Faro on line)