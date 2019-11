Ponza: coppia litiga in strada, poi aggredisce i carabinieri con calci e pugni

Ponza – Il 14 agosto 2019, nel corso della nottata, a Ponza, militari della locale stazione carabinieri traevano in arresto un 42 enne campano, deferendo all’autorità giudiziaria, in stato di libertà una 34 enne di Roma.

Nella circostanza, i predetti conviventi, per futili motivi davano vita ad una violenta lite lungo la pubblica via a seguito della quale, per sedarla, veniva richiesto l’intervento di una pattuglia della locale stazione.

Nonostante l’intervento dei militari, i due continuavano nei loro intenti, opponendo strenua resistenza agli operanti, colpendo i carabinieri con calci e pugni e procurando loro lesioni.

La coppia, infine, veniva bloccata grazie all’arrivo di altri militari in rinforzo che procedevano all’arresto del prevenuto, mentre la suddetta donna è stata elitrasportata in Formia e ricoverata presso struttura neuropsichiatrica. L’arrestato è in attesa di giudizio con rito direttissimo.

(Il Faro online)