Rifiuti abbandonati in strada a Fiumicino, rafforzati i controlli

Fiumicino – “Visto l’aumento nelle ultime settimane sul territorio comunale di abbandoni di rifiuti da parte di ignoti, dopo un incontro che si è tenuto stamani in cui si è stabilito un nuovo calendario e nuove modalità di controllo, da oggi aumentano i controlli congiunti da parte di Polizia locale, Area Ambiente e Ati“.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Fiumicino, che prosegue: “I primi risultati si sono già raggiunti: ad esempio a Fiumicino in via del Canale, all’altezza della cabina di Acea, dove sono stati individuati trasgressori, sia per quanto riguarda utenze domestiche che non domestiche. I controlli proseguiranno numerosi anche nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo”.

(Il Faro online)