Savarino nuovo segretario generale: Civitavecchia riclassificata Comune di fascia “I B”

Civitavecchia – Il 13 agosto, si è insediato il nuovo segretario generale del Comune di Civitavecchia, Pompeo Savarino. L’avvocato Savarino si è soffermato con il Sindaco, Ernesto Tedesco, in un primo confronto preliminare sul complessivo stato dell’arte della macchina amministrativa.

Pompeo Savarino, attualmente presidente dell’Associazione Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, ha ricoperto numerosi importanti incarichi nella sua carriera, tra cui proprio quello di segretario generale di Comuni (tra cui la stessa Civitavecchia dal 2001) e responsabile dell’Anticorruzione regionale.

La sua nomina è stata possibile dopo che la Giunta Tedesco ha operato la riclassificazione del Comune di Civitavecchia. L’ente era storicamente, da decenni, in fascia I B (città tra i 65mila e i 250mila abitanti) ed era stato infatti declassificato in Fascia II dalla precedente Amministrazione. In ragione della serie di caratteristiche di importanza strategica che riveste, Civitavecchia è stata riportata dall’attuale Giunta nella fascia I B.

Il sindaco Tedesco fa pervenire i suoi ringraziamenti all’avv. Caterina Cordella, segretario generale uscente del Comune.