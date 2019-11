Tzoone, la nuova piattaforma digitale del mondo del calcio

Il Faro on line – Ancora pochi giorni di attesa, poi finalmente lo sbarco nel calcio professionistico e non professionistico di tzoone, la nuova piattaforma digitale di servizi integrati dedicata esclusivamente al mondo del calcio.

Si scrive tzoone, si pronuncia tizùn; il nome richiama ad una zona immaginaria del campo da calcio: una zona in cui trovare una serie di servizi a supporto di club, calciatori e calciatrici, addetti ai lavori, una zona che ha come forma il segno distintivo del marchio, un contenitore di opportunità e servizi, aperto all’innovazione e alla condivisione di informazioni.

Tzoone, infatti, è il supporto professionale online ideato come ausilio per tutti gli addetti ai lavori: atleti, società, dirigenti, agenti, medici, fisioterapisti e altre figure dello staff tecnico e sanitario, tutto a portata di click, per di più su un solo sito, www.tzoone.com.

La nuova piattaforma consente ad atleti e atlete, club, procuratori, presidenti, segretari, direttori sportivi, figure medico-sportive, giornalisti e chiunque lavori nel mondo del calcio maschile e femminile, di mettersi in contatto in modo semplice e veloce tramite la creazione di profili professionali e schede tecniche aggiornate. L’intera piattaforma si basa sul controllo costante dei dati e delle informazioni e pertanto richiede un uso professionale da parte dei suoi utenti.

Dopo aver effettuato l’iscrizione su tzoone, sarà possibile creare un profilo personale (calciatore, calciatrice, allenatore, agente, osservatore, medico sportivo, giornalista, ecc.) o un profilo aziendale (club di calcio e società sportive).

Il profilo personale verrà pubblicato come un vero e proprio sito internet all’interno della piattaforma, su cui si potranno caricare e aggiornare, in ogni momento, immagini, video e statistiche della propria carriera, interagendo con migliaia di professionisti, ampliando, in tal modo, le opportunità lavorative.

Nel profilo del club, invece, sarà possibile costruire in piattaforma l’homepage professionale della squadra, che potrà avere contatti con tutte le figure professionali iscritte.

Inoltre il club potrà usufruire di un software per gestire le rose e un database aggiornato in tempo reale con le squalifiche sempre aggiornate, comprese quelle pregresse, anche sugli avversari. Completano l’offerta il gestionale per la contabilità interna e per il magazzino, oltre che per il servizio di organizzazione delle trasferte.

Con tzoone tutti gli iscritti potranno visionare i vari profili aggiornati e restare in contatto.

Diversi i testimonial di tzoone, fra cui Filippo Galli (Ex Ac Milan) e il giornalista sportivo Carlo Pellegatti.

Il lancio ufficiale è previsto nei primi giorni di settembre. Seguirà la presentazione dell’App scaricabile sia su Google Play che su App Store.

Nel mentre è possibile preiscriversi sul sito www.tzoone.com. Con 3 mesi di prova gratuita.

Fonte : https://www.sportbusinessmanagement.it