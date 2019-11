Gaeta – Il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, nelle scorse ore ha voluto fare visita ad alcuni uffici minori del Compartimento Marittimo di Gaeta, ovvero Terracina, San Felice Circeo e Scauri.

Ad accoglierlo il Direttore marittimo del Lazio, Comandante Vincenzo Leone ed il Capo del Compartimento di Gaeta, Federico Giorgi.

L’Ammiraglio Pettorino, accompagnato tra gli altri dal Capo Reparto Operazioni del Comando generale, Contrammiraglio Sergio Liardo, ha voluto innanzitutto ringraziare tutto il personale militare e civile per il lavoro finora svolto e gli ottimi risultati conseguiti, anche grazie alla dedizione, alla professionalità ed allo spirito di sacrificio di ciascuno.

L’Ammiraglio Pettorino, con la sua presenza, ha voluto far sentire la vicinanza di tutto il Comando Generale nelle giornate clou della stagione estiva, invitando il personale a proseguire sulla virtuosa strada intrapresa per continuare a garantire la sicurezza in mare, la vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo e la tutela dell’ambiente marino a favore della collettività.

Nell’ambito della visita, l’Ammiraglio Pettorino ha inoltre incontrato alcuni rappresentanti delle Istituzioni locali, tra cui il Sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni, il Sindaco di Terracina Roberta Tintari, il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ed il Direttore del Parco Nazionale del Circeo Paolo Cassola.

Le autorità incontrate hanno ringraziato il Comandante Generale per il costante e quotidiano impegno degli uomini e delle donne della Guardia Costiera e per la proficua collaborazione instaurata con tutti gli Uffici del territorio: la sinergia tra tutte le Istituzioni è una risorsa fondamentale per il litorale e l’arcipelago del sud pontino, visto il patrimonio di bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali che lo caratterizzano.

