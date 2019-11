Acilia, arrestato ubriaco che aizza il suo cane contro i carabinieri. Animale salvo e condotto in canile

Acilia – Carabinieri dai nervi saldi e cane salvo nonostante il padrone intemperante che è stato arrestato. L’uomo, in evidente stato d’ubriachezza, aizza il cane contro i militari che immobilizzano il padrone e evitano di far del male all’animale.

E’ successo in seguito ad un intervento dei carabinieri per un diverbio tra quattro cittadini stranieri in stato di ebbrezza. Uno di questi, un romeno di 45 anni senza fissa dimora, aveva con sè un cane di grossa taglia. L’uomo ha mostrato sin dai primi minuti un comportamento ostile aizzando, infine, il cane nei confronti dei Carabinieri.

I militari hanno avuto il sangue freddo di controllare l’animale senza ferirlo o fargli del male. Così, la complessa situazione aveva termine con l’affidamento dell’animale ad un servizio di canile privato per la successiva consegna al canile municipale, mentre il 45enne è stato fermato in caserma, tratto in arresto ed, al termine delle formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza della locale Stazione a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’accusa per l’arrestato è di “resistenza a pubblico ufficiale”.