Anselmi a Poggio: “Venga in Comune e guardi di persona il lavoro del mio assessorato”

Fiumicino – “Non posso non rispondere ancora una volta alle osservazioni della Consigliera Poggio e questa sarà anche l’ultima”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali e Lavoro del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, che così replica alle nuove dichiarazioni della vice presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Federica Poggio (leggi qui), aggiungendo: “Innanzitutto la consigliera Poggio dovrebbe, prima di avanzare accuse, informarsi e conoscere il tema e gli argomenti. La proposta avanzata da questa maggioranza prevedeva sì la chiusura della pista 1, ma anche il contestuale prolungamento della pista 2, in spazi già individuati senza raddoppio o ingrandimento”.

“In tale modo si ridurrebbero problemi reali come l’inquinamento acustico e quello atmosferico e il pericolo che pezzi di aerei possano cadere sulla città, ma allo stesso tempo non ci sarebbe nessuna ricaduta sul lavoro, sui voli e sulla situazione attuale dell’aeroporto”, sottolinea l’Anselmi.

“Ricordo alla Poggio che molti sono stati, dall’inizio del lavoro del mio assessorato, i successi ottenuti in merito alle riassunzioni di dipendenti aeroportuali; visto tuttavia che non è mia abitudine sbandierare i nomi dei singoli lavoratori, invito volentieri la Consigliera Poggio in Assessorato per renderLa partecipe di ciascuna vertenza e dei relativi riassorbimenti di personale“, prosegue l’Assessore.

“Invito inoltre la stessa alla conferenza stampa che terrò a settembre per comunicare i risultati dello Sportello Lavoro, aperto dal presente assessorato durante la precedente legislatura, presso la sede Comunale”, aggiunge la Anselmi.

Che conclude: “Infine, mi permetta la consigliera una battuta finale, ma deve esserLe sfuggito qualcosa sulla storia del nostro Paese degli ultimi 70 anni, se afferma che hanno ininterrottamente governato i ‘comunisti’! Mi auguro che si metta fine quanto prima a questa politica fatta solo di slogan e frasi fatte; siamo per una politica fatta di sostanza, di argomenti, che abbia come obiettivo primario il bene comune“.

(Il Faro online)