Mondiali di Judo, Manuel Lombardo: “Voglio dare grandi emozioni”

Ostia – Manuel Lombardo ci sarà! Il Campionato del Mondo in programma a Tokio a partire da domenica 25 agosto avrà fra i suoi protagonisti anche il ventenne e campione del mondo U21. “Parteciperò al mio primo mondiale senior – ha detto Manuel in judogi sul tatami del Centro Olimpico Matteo Pellicone a Ostia – sono molto emozionato perché andrò a gareggiare assieme alla squadra là dov’è nato il judo, a Tokio. Combatterò il secondo giorno di gara, il 26 agosto, nella categoria dei 66 kg assieme a Matteo Medves, sono emozionato anche perché combatterò come campione del mondo junior in carica e cercherò assieme a tutte le ragazze ed i ragazzi della squadra di regalarvi grandi emozioni”.

Foto : Fijlkam

(Il Faro on line)