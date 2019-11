Ostia, liquami nel garage e aria irrespirabile nelle case popolari

Ostia – Case popolari di via Vasco de Gama 142 ancora una volta invase dai miasmi dei liquami che hanno allagato i garage rendendoli inutilizzabili.

L’appello a intervenire urgentemente per fronteggiare una situazione igienico-sanitaria che rischia di degenerare in un problema di salute pubblica, arriva da Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio. In una nota urgente inviata al Direttore del Dipartimento Patrimonio Comunale, Picca segnala che “la fognatura del fabbricato ha allagato di liquami il garage“. Sottolineato che “ci sono forti miasmi maleodoranti che invadono i cortili e gli appartamenti” la rappresentante della Lega chiede all’amministrazione capitolina “di intervenire con l’urgenza che il caso richiede a garanzia dell’igiene e della salute pubblica“.

Già negli anni passati il fenomeno si era presentato nello stesso edificio e pure in quel caso il Campidoglio intervenne solo dopo le ripetute rimostranze dei residenti che arrivarono ad attuare un blocco stradale (qui l’articolo).

“Questo è l’ennesimo sollecito da parte nostra per garantire la manutenzione delle case di proprietà del comune di Roma – ribadisce Monica Picca – I cittadini di Viale Vasco De Gama sono costretti a condizioni al limite del vivere civile, la fognatura ha allagato i garage e i liquami rendono la situazione a rischio sanitario. Più volte siamo intervenuti attraverso atti di Consiglio municipale per chiedere di effettuare la manutenzione necessaria per garantire una vita degna a coloro che abitano in questi stabili ma l’amministrazione 5 Stelle fa orecchie da mercante“.