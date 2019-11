Pomezia, perde il controllo della sua auto e si ribalta sulla Pontina

Pomezia – Un uomo di 40 anni a bordo della sua auto, una Giulietta Alfa Romeo, mentre percorreva nel pomeriggio di oggi la via Pontina in direzione di marcia verso Latina, all’altezza dello svincolo di Pomezia Nord, in prossimità di Via Naro, perdeva il controllo del mezzo che finiva, prima contro il “guardrail” e poi, cappottandosi, frenava la sua corsa al centro della carreggiata.

Sopraggiunti in breve tempo sul posto, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale di Albano.

Il conducente dell’auto, nonostante siano dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dal mezzo, non ha riportato gravi lesioni. Le cause che hanno provocato tale incidente sono al vaglio della Polizia stradale.

La Via Pontina, già fortemente penalizzata dal traffico, è stata ridotta momentaneamente ad una corsia nel senso di marcia Roma- Latina.

(IL Faro online)