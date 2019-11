“Sogno e son desto”, Massimo Ranieri in concerto a Gaeta

Gaeta – “Sogno e son desto”, ormai giunto alle 400 repliche è il recital di Massimo Ranieri, in scena all’Arena Virgilio domenica 18 agosto ore 21. Scritto a quattro mani da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri, è uno spettacolo dal titolo giocoso e provocatorio che non sarà dedicato ai vincitori e agli eroi, ma agli ultimi e ai sognatori.

Con il Patrocinio del Comune di Gaeta, prodotto da TeamE20, Ultralive e Radio Spazio Blu, l’Arena Virgilio è l’evento per eccellenza non solo dell’estate gaetana ed edizione dopo edizione, riscuote ampi consensi anche al di fuori del territorio laziale.

Protagonisti domenica sera dell’atteso spettacolo di Ranieri saranno gli uomini e le donne rappresentati nella musica di Raffaele Viviani, di Pino Daniele, dal teatro di Eduardo De Filippo e Nino Taranto. Tra canzoni e monologhi non mancheranno i colpi di teatro, nel recital Ranieri andrà oltre il repertorio della canzone napoletana interpretando brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali da Fabrizio De Andrè a Francesco Guccini, da Charles Aznavour a Violeta Parra.

Costo biglietti:

I Settore numerato € 52,00

II Settore numerato € 42,00

III Settore numerato € 32,00

Per informazioni:

328.6134275

Radio Spazio Blu

0771.460013

#arenavirgiliogaeta

www.facebook.com/arenavirgilio/

www.arenavirgilio.it

Il costo dei biglietti è comprensivo dei diritti di prevendita. Prevendita biglietti presso promoters sulle spiagge e a:

Gaeta: Bar Bazzanti, I Viaggi di Kilroy,

Bar La Triestina, PlanetWin 365 Ag. Spirito Gaeta

Formia: AS Turismo, Zanzibar, Ca_è del Golfo,

Lido Bandiera (Vindicio), Lido Celeste (S. Janni),

Ag. Viaggi New World Travel c/o Centro Comm. Itaca

Scauri: Lido Aurora, Lido del Pino

Sperlonga: Tropical Bar – ITRI: Bix Café

Fondi: Martusciello Cartoleria, Tabaccheria Forte

Grunuovo di Ss Cosma e Damiano: Agenzia Viaggi CFC

Cassino: Genius – Cellole: Bizarre Travel

Sessa Aurunca: Bar Pasticceria Pieretti, Bye Bye Viaggi

Baia Domizia: Edicola Centro Sociale

Mondragone: Tabacchi The Gallery

(Il Faro online)