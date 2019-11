Civitavecchia, in arrivo 50mila euro per la palestra della scuola Cialdi

Civitavecchia – Il comune di Civitavecchia beneficerà di un finanziamento regionale di 50.000€ per la riqualificazione della palestra della scuola Cialdi. L’assegnazione della somma è pubblicata sull’albo regionale.

Lo rende noto il Movimento 5 Stelle di Civitavecchia, che aggiunge: “Si tratta di un progetto che abbiamo presentato nel 2017 attraverso la collaborazione tra l’ufficio lavori pubblici e l’ufficio sport del Comune in risposta all’avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva”.

“La Regione nel corso dei 5 anni di amministrazione 5 stelle ha emanato solamente due bandi per l’impiantistica sportiva, esclusivamente per quella scolastica, e siamo riusciti a vincerli entrambi. L’altro è a beneficio dell’efficientamento energetico e dell’abbattimento delle barriere architettoniche al Palazzetto dello sport per il quale dovrebbero essere già iniziati i lavori“, concludono i pentastellati.

